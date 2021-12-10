В Челябинске ради очередной дороги снесли историческое здание

Чиновники администрации Челябинска санкционировали снос исторического здания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в центре Челябинска демонтировали историческое здание, расположенное по улице Свободы. Об этом сообщили жители города.

Дом, где когда-то жили работники железнодорожной водокачки, исчез с лица Челябинска в считанные дни. Освободившееся место в мэрии планируют закатать в асфальт в рамках строительства автомобильной развязки.

До 2018 года здание, построенное в 1906-1907 годах, состояло в реестре выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Но три года назад чиновники государственного комитета охраны ОКН Челябинской области приняли решение об исключении дома из реестра.

Здание пытались отстоять. «Я протесты писал, а что толку? – цитирует 74.ru известного краеведа Юрия Латышева. – Вся суть была не столько в архитектуре… Хотя я советовался с архитектором и искусствоведом, там есть много интересного. Все типовые дома, как и церкви, храмы, на самом деле не были одинаковыми. Каждый хоть чем-то отличался. Самое главное, что там и дом, и водокачка сохранились. Сама водокачка – объект регионального значения. Я пытался убедить, что комплекс нужно сохранить».

Однако усилия челябинцев оказались тщетны. В ноябре комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Челябинска провел аукцион на выполнение работ по сносу дома, который выиграла компания «Гуд Инжиниринг», снизившая цену ровно вдвое – до 341 тысячи рублей.

В мэрии напомнили, что дом был исключен из перечня выявленных объектов культурного наследия Челябинской области. Освободившийся от исторического здания участок чиновники отдадут под строительство транспортной развязки по улице Братьев Кашириных на участке от улицы Кирова до улицы Российской с выходом на улицу Труда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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