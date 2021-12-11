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Суббота, 11 декабря 2021, 04:34 мск

Новости Челябинск

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11-13 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

11.12.2021, суббота

  • 11:00 Челябинск – Мастер-класс художника и педагога Руслана Султанова-Ральникова (техника гуашь) в рамках фестиваля «Композиция#2021», посвященного 155-летию со дня рождения Василия Кандинского (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)

  • 11:00 Челябинск – Мастер-класс руководителя клуба дальневосточной каллиграфии и живописи тушью «IZUMI», ст. преподавателя кафедры философии ЧелГУ Натальи Смирновой (Музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е. В. Александрова, пл. Революции, 1)

  • 12:00 Челябинск – Конкурсное прослушивание участников Фестиваля колыбельных песен «Уральская соловушка» (Центр народного единства, ул. Салютная, 22)

  • 13:00 Челябинск – Прослушивание в хор «Во весь голос». Занятия хора будут проводиться по субботам, в 13:30, на бесплатной основе. Вести занятия будут педагоги Вокальной студии Марии Тарасовой (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

  • 14:00 Челябинск – Семейный мастер-класс по созданию календаря в технике штамповки (Музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А)

12.12.2021, воскресенье

  • 10:00 Челябинск – «Погружение в IT-профессию» для учеников 9-11 классов (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, лекционный корпус)

  • 14:00 Челябинск – Флешмоб снеговиков – участников благотворительной акции «Снеговики-добряки» (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

13.12.2021, понедельник

  • 10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

  • 14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина «Культура. Основные итоги 2021 года» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

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