11-13 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Прослушивание в хор «Во весь голос». Занятия хора будут проводиться по субботам, в 13:30, на бесплатной основе. Вести занятия будут педагоги Вокальной студии Марии Тарасовой (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)