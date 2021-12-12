В Челябинске из-за угрозы пожара эвакуировали пациентов одной из больниц

В Челябинске эвакуировали сотрудников и пациентов одного из корпусов областной больницы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в корпусе №8 на улице Воровского: помещения начали заполнятся дымом.
21 сотрудника и 181 пациента срочно перевели в соседний корпус. Пострадавших нет.
По предварительной версии, произошло возгорание пыли и мусора в вентиляционном коробе в подвале. Однако позже в ГУ МЧС России по Челябинской области заявили, что причиной переполоха стало горение мусора рядом с корпусом – дым просто затянуло в помещения.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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