В Челябинске воспитатель жестоко избила двухмесячного ребенка

Жительницу Челябинска задержали за избиение двухмесячного сына.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце минувшей недели в областную детскую больницу был доставлен малыш, родившийся в октябре текущего года. Врачи диагностировали у него ушиб головы, сотрясение мозга и кровоизлияние в мозг.

Как выяснилось, избила ребенка мать – таким образом она отреагировала на уход из семьи отца ребенка. Он и вызвал полицию, когда получил от брошенной жены фотографии избитого сына.

Женщину задержали, следователи хотели заключить ее под стражу, однако Калининский районный суд Челябинска счел, что агрессивная мать угрозы для общества не представляет и от следствия не скроется. Поэтому ее отпустили под подписку о невыезде.

Любопытная деталь: женщина работает воспитателем в детском саду.

Челябинск, Павел Зварзин

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