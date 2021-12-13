В Челябинской области начали отстранять о работы бюджетников, не поставивших прививки от ковида

В Челябинской области начали отстранять о работы учителей, отказавшихся ставить прививки от ковида.

Напомним, образование вошло в список сфер, где была введена обязательная вакцинация сотрудников. Поставить оба компонента педагоги должны были до 12 декабря.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве образования региона, от работы отстранено 940 преподавателей, что составляет 0,895% от обще численности сотрудников сферы. Каждый третий из этой группы обещал привиться. Две трети ставить прививку категорически отказываются. С работы их не уволят, но зарплату до возвращения на рабочее место платить не будут.

Начали отстранять от работы и чиновников. Например, в администрации Копейска к исполнению служебных обязанностей не допустили 2% сотрудников. Кстати, 11% работающих в этой мэрии получили медотводы от вакцинации.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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