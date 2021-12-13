Шоу года: сегодня ночью над Землей прольется звездный дождь

Один из самых мощных и красивых ежегодных метеорных потоков Геминиды достигнет пика в ночь с 13 на 14 декабря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поток был открыт в конце XIX века. Его назвали в честь созвездия Близнецов (лат. Gemini), в котором находится радиант (вблизи звезды Кастор). Прародителем Геминид считается 3200 Фаэтон – промежуточный объект между кометами и астероидами.

Метеоры Геминид отличаются большой яркостью, среди них много болидов, оставляющих хвост и светящейся космической пыли и газов. Интенсивность потока грядущей ночью достигнет 120 метеоров в час – это больше, чем у августовского потока Персеиды.

Обычно Геминиды хорошо видны со всей территории России, но в этом году наблюдать поток будет затруднительно: «экран» ночного неба «засветит» луна, приближающаяся к полной фазе. Но попытаться все равно стоит, так как звездопад – зрелище очень красивое.

По мнению ученых, наиболее благоприятное время для наблюдений – после полуночи. В северных широтах поток будет виден с вечера. Искать его нужно над южным горизонтом.

Москва, Игорь Юров

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