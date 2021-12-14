14 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

14.12.2021, вторник

09:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция министра социальных отношений Ирины Буториной «Итоги работы министерства социальных отношений в 2021 году» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Итоги акции «Зеленый театр» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

13:00 Челябинск – Международный день обезьян (Челябинский зоопарк ул. Труда, 191)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «В Искусстве – ЖИЗНЬ!» народного художника России Вардкеса Авакяна. Зрителям представят 15 скульптурных произведений мастера жанра «ню» – обнаженной женской натуры, в котором проявлена гуманистическая, глубоко человеческая, духовно-эстетическая направленность таланта скульптора (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, зал искусств)

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