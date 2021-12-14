Полторы сотни человек эвакуировали из челябинской больницы из-за пожара

В челябинской больнице вспыхнул пожар.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 14 декабря, утром в Металлургическом районе Челябинска.
По информации ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в поликлинике Южно-Уральского медицинского университета на улице Черкасской. Пламя охватило площадь в 15 квадратных метров в одном из кабинетов УЗИ на третьем этаже здания.
Из поликлиники эвакуировали 140 человек. В результате пожара никто не пострадал.
Челябинск, Виктор Елисеев
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