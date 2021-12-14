Полторы сотни человек эвакуировали из челябинской больницы из-за пожара

В челябинской больнице вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 14 декабря, утром в Металлургическом районе Челябинска.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в поликлинике Южно-Уральского медицинского университета на улице Черкасской. Пламя охватило площадь в 15 квадратных метров в одном из кабинетов УЗИ на третьем этаже здания.

Из поликлиники эвакуировали 140 человек. В результате пожара никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»