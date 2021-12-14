Челябинский МУП заплатит смехотворный штраф за два замерзающих дома

Челябинские коммунальные тепловые сети привлечены к ответственности за нарушение нормативов обеспечения услугами жителей домов по улице Сулимова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска провело проверку по вопросу ненадлежащего теплоснабжения многоквартирных домов №45 и №47 по улице Сулимова.

Установлено, что в период с 30 сентября по 19 ноября текущего года на участке теплосети в районе жилых зданий неоднократно отсутствовало отопление суммарно более 24 часов.

При этом в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов допустимая продолжительность перерыва отопления – не более 24 часов в течение 1 месяца.

В ходе выездной проверки в жилой комнате одного из домов зафиксирована температура воздуха 18 градусов по Цельсию, что не соответствует нормативным показателям (не менее 20 градусов).

Согласно договору, тепловые сети по указанным адресам закреплены за МУП «ЧКТС» на праве хозяйственного ведения.

По фактам выявленных нарушений директору МУП «ЧКТС» внесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами МУП «ЧКТС» оштрафовано на 5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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