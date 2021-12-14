Пожилого челябинца приговорили к исправительным работам за избиение ребенка на остановке

Житель Челябинска осужден за избиение маленького ребенка на остановке общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал 60-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений.

В суде установлено, что днем 17 мая 2021 года нетрезвый мужчина подошел на остановке общественного транспорта «Шота Руставели» на улице Гагарина к четырехлетнему ребенку и сильно ударил его по голове на глазах матери и множества посторонних. От удара малыш упал.

В суде челябинец не смог объяснить свой поступок, ссылаясь на состояние алкогольного опьянения и на плохое поведение ребенка на остановочном комплексе, вину в совершенном преступлении признал.

Суд приговорил южноуральца к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»