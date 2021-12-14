В Челябинске маршрутка вылетела в кювет, пока водитель ругался с пассажирами

В Челябинске маршрутный автобус вылетел в кювет, пока водитель ссорился с пассажирами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось с того, что водитель «наехал» на школьника. За ребенка заступились две женщины. Водитель переключил агрессию на новые «жертвы», отвлекся от дороги, и, в итоге, ПАЗ оказался в кювете.
Пассажиры получили ушибы и ссадины. Очевидцы происшествия записали номер маршрутки и заявили, что готовы рассказать все подробности инцидента сотрудникам ГИБДД. Однако в гоставтоинспекции сообщили, что у них информации о происшествии с маршрутным ПАЗом нет.
Челябинск, Павел Зварзин
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