В Челябинске маршрутка вылетела в кювет, пока водитель ругался с пассажирами

В Челябинске маршрутный автобус вылетел в кювет, пока водитель ссорился с пассажирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось с того, что водитель «наехал» на школьника. За ребенка заступились две женщины. Водитель переключил агрессию на новые «жертвы», отвлекся от дороги, и, в итоге, ПАЗ оказался в кювете.

Пассажиры получили ушибы и ссадины. Очевидцы происшествия записали номер маршрутки и заявили, что готовы рассказать все подробности инцидента сотрудникам ГИБДД. Однако в гоставтоинспекции сообщили, что у них информации о происшествии с маршрутным ПАЗом нет.

Челябинск, Павел Зварзин

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