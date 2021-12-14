В Челябинске разгромили кладбище

На Митрофановском кладбище Челябинска устроили погром.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане обнаружили поваленные надгробия в понедельник. Часть мраморных памятников вырвали из земли, часть сорвали с постаментов, одни просто повалили на землю, другие разбили. Нападению подверглись и свежие могилы – вырваны и разломаны деревянные кресты.

Сейчас в ситуации разбирается полиция.

Некоторые горожане предполагают, что произошедшее – это разборки «кладбищенской мафии». Другие недоумевают, что на кладбище до сих пор появляются свежие захоронения.

Напомним, Митрофановское кладбище расположено в городском бору, и спор вокруг длится не первый год. Челябинцы настаивают на том, что работа погоста серьезно увеличивает антропогенную нагрузку на особо охраняемую природную территорию. К тому же, похоронщиков не раз ловили на организации захоронений непосредственно на территории бора, чему способствовало отсутствие официально установленной границы кладбища.

7 сентября Советский районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования экоактивистов и запретил администрации Челябинска и МКУ «Служба городских кладбищ» «производство всех видов захоронений, включая предоставление земельных участков для этих целей и производство захоронений в существующих могилах на территории общественного кладбища «Митрофановское».

Однако мэрия Челябинска от столь прибыльного бизнеса отказываться, похоже, не собирается: в октябре чиновники подали апелляционную жалобу.

Челябинск, Павел Зварзин

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