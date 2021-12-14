В Челябинске объявили аукцион на многоэтажную застройку кладбища

Участок со старым погостом в центре Челябинска выставили на торги под комплексное развитие территории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о подготовке к продаже земельного участка площадью 6,5 гектаров в границах улиц Шаумяна, Тарасова, Волгоградской и Учебной в Советском районе Челябинска объявил банк Дом.рф.

«Земельный участок находится в 3 км от центра Челябинска и подходит под многоэтажную жилую застройку», – говорится в объявлении.

Однако, как рассказал краевед Юрий Латышев, потенциального застройщика может ждать неприятный сюрприз. Дело в том, что в границах предлагаемого участка до 1930-х годов располагалось кладбище.

Среди местных жителей территория известна как «Мареновская заимка». До начала ХХ века здесь действовало скотопромышленное хозяйство купцов Мореновых. Теперь на участке расположены много раз перестраивавшийся особняк Мореновых (в 1935-2015 годах здесь находилась радиостанция) и хозяйственная постройка, включенная в реестр объектов культурного наследия.

С 20-х годов прошлого века вокруг заимки вырос поселок индивидуальных домов.

По словам Латышева, земельный участок довольно большой. Но многоквартирный дом на нем можно построить только один, на месте же бывшего кладбища логично разбить сквер – за это выступают и окрестные жители. Тем более, что из ответа на его запрос в Роспотребнадзор следует: на территориях бывших захоронений возможна только высадка деревьев и кустарников. Но такая перспектива может не заинтересовать потенциальных застройщиков.

Тем не менее, информация об ограничениях должна присутствовать в конкурсной документации. «У меня есть планы с четкими границами, я уже направил Дом.рф все необходимые документы, включая ответ Роспотребнадзора. Мы общались с ними по телефону. Они внимательно выслушали. Но пока никакой информации не появилось», – рассказал Юрий Латышев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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