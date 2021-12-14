В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту уничтожения 4-метровой ели на набережной озера Смолино.
Как уже сообщал «Новый День», дерево спилил в ночь с 11 на 12 декабря. На набережной установлены камеры. Воры знали это и были в масках. Зачем им понадобилась ель – не понятно: брошенное дерево нашли в одном из дворов на улице Новороссийской.
Дело возбуждено по части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка, совершенная группой лиц).
Челябинск, Павел Зварзин
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