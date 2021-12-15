15 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

15.12.2021, среда
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09:00 Челябинск – Открытие Пятого форума «Стираем границы для экспорта»Д (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
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10:00 Челябинск – Обзорная экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК» с целью ознакомления с готовыми решениями по модернизации производства в 2021 году в рамках реализации проекта «Чистый воздух» (ул. 2-я Павелецкая, 14)
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12:00 Челябинск – Торжественная церемония закрытия регионального этапа Всероссийской акции «Вахта памяти-2021» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)
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13:30 Челябинск – Пресс-конференция министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева (Центр экологического мониторинга, ул. Калинина, 21)
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14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Развитие автоспорта в Челябинске» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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