15 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Обзорная экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК» с целью ознакомления с готовыми решениями по модернизации производства в 2021 году в рамках реализации проекта «Чистый воздух» (ул. 2-я Павелецкая, 14)