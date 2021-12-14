В Миассе требуют проверить депутата городского собрания на конфликт интересов

Активистка из Миасса потребовала проверить депутата городского собрания на лоббизм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее обращение направила в муниципальный парламент сегодня, 14 декабря, общественница Татьяна Якимова.

Активистка не исключает, что один из городских депутатов лоббирует интересы предпринимателя Олега Сиротина в споре вокруг строительства банно-оздоровительного комплекса в поселке Сыростан.

Напомним, городские власти отказываются вводить в эксплуатацию комплекс, связанный с ГЛЦ «Солнечная долина» (подконтрольным Сиротину), так как считает его строительство незаконным. Ранее против строительства выступили экологические активисты.

В свою очередь, предприниматель ссылается на генеральный план Сыростана, согласно которому комплекс можно было построить. Но горожане настаивают на незаконности документ.

«Сейчас перед Собранием депутатов Миасса стоит важная задача – отмена незаконного генерального плана села Сыростан. Об этом в собрание внесен и протест прокуратуры Миасса, – рассказала РИА «Новый День» г-жа Якимова. – Но в собрании депутатов, кроме независимых, есть и депутаты, работающие на предприятиях, учредители которых так или иначе заинтересованы в земельных участках».

К последним активистка относит, например, Юрия Ефименко. Дело в том, депутат работает в администрации АЗ «Урал». Руководит этим предприятием Павел Яковлев. Ранее он был (совместно с Олегом Сиротиным) соучредителем ГЛЦ «Солнечная долина», теперь в числе учредителей числится его сын Дмитрий. В связи с этим Якимова требует проверить действия Юрия Ефименко на наличие конфликта интересов, а также оценить характер взаимоотношений парламентария и коммерсанта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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