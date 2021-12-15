В полиции Южного Урала провели массовые кадровые перестановки

В подразделениях МВД РФ по Челябинской области провели массовые кадровые перестановки: назначены новые руководители и их заместители нескольких территориальных отделов, а также управлений регионального главка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД России по Челябинской области, приказом начальника регионального полицейского главка Андрея Сергеева на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) областного аппарата назначен полковник полиции Сергей Федерягин.

Должность заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД занял подполковник полиции Александр Ожерельев.

Заместителями начальника управления организации охраны общественного порядка стали подполковник полиции Дмитрий Блинов и полковник полиции Марат Минзагиров. Руководителем отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску назначен подполковник полиции Максим Щепетов.

На должность начальника отдела полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску назначен подполковник полиции Михаил Хурлет.

Новым заместителем начальника межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» – начальником следственного отдела стал подполковник юстиции Дмитрий Двойников.

Челябинск, Павел Зварзин

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