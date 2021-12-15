Жители челябинского поселка выступают «категорически против» продления Комсомольского проспекта

Жители челябинского поселка Градский прииск выступают «категорически против» продления Комсомольского проспекта. Свои доводы они изложили в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», посёлок, расположенный на юго-западной окраине Курчатовского района – место историческое: в середине XIX века здесь начали добывать золото. До 30-х годов ХХ века в поселке работали золотодобывающая фабрика и «золотая мельница». В 90-х годах в заброшенных шахтах золотодобычи нашли останки жертв сталинских репрессий.

Сегодня территория поселка Градский прииск ограничена улицами Северо-Западная околица, Звинигородская, Рязанская, Полянка, проспект Победы и Новоградский проспект.

О планах продлить одну из основных транспортных магистралей – Комсомольский проспект до улицы Татищева с выходом к микрорайону Парковый-2 в Челябинске заговорили еще несколько лет назад. Тогда утверждалось, что строительству дороги мешает всего один заброшенный дом. Однако на самом деле на пути дорожников лежит целый поселок, жители которого не хотят, чтобы у них под окнами появилась оживленная трасса. Тем более что часть домов при строительстве дороги придется снести.

В новый генеральный план развития Челябинска проект внесли в несколько измененном виде: Комсомольский проспект будут продлевать до Новоградского. Поскольку генплан уже практически принят, жители Градского прииска активизировались.

«Мы не желаем, чтобы наш поселок был разделен пополам, трафик через него возрос в десятки раз, а скоростной режим Комсомольского проспекта не позволял нам безопасно жить! – написали они в обращении к губернатору. – Зачем строить магистраль в этом месте, если уже построен Новоградский проспект?!

Почему нигде не опубликованы расчеты, которые бы доказали эту необходимость? Почему вместо необходимого расширения и доведения до проектного состояния улицы Бейвеля, которая задыхается в пробках в часы пик, миллиарды бюджетных (наших!!) рублей планируется потратить на проект, необходимость которого не обоснована и не доказана?

Продление Комсомольского проспекта именно в этом месте приводит к ряду проблем: ухудшение качества жизни граждан в прилегающих частных и многоквартирных домах, уничтожению берёзовой рощи, расположенной за Махмудовским кладбищем, которая является местом ежедневных прогулок жителей близлежащих домов.

Просим Вас не допустить принятия этого решения и найти более обоснованные варианты!»

Согласно генплану, продленный Комсомольский проспект должен пройти через затопленный карьер, который считается «внутренним водоемом» поселка. Жители считают, что карьер надо не уничтожать, а облагородить, превратив его в цивилизованное место отдыха.

Обитатели поселка надеялись обсудить проблему с властями 9 декабря, когда состоялись публичные слушания по проекту межевания в границах Комсомольского проспекта, а также улиц Городская и Шершневская. Но, по их словам, никто из представителей мэрии на встречу не явился.

Челябинск, Павел Зварзин

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