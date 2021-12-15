Все в сад! Жители Троицка возмущены происходящим в городском парке (ФОТО)

Жители Троицка возмущена происходящим в городском саду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько лет назад на всероссийском конкурсе малых городов Троицк выиграл 90 миллионов рублей на реконструкцию парка культуры имени Томина, который в народе называют просто горсадом.

Полет фантазии проектировщиков был неудержим: они решили создать «ретрофутуристичную легенду парка», то есть воплотить мечты троичан XIX века о том, как их горсад мог бы выглядеть через 200 лет. Поскольку фантазии горожан по этому поводу нигде не зафиксированы, проектировщики придумали их сами.

Получилось так, что жителям XIX века и присниться не могло: на главной площади парка решили разместить футуристический туман-фонтан «Кони в тумане» и театральную площадь с амфитеатром; павильон, где раньше хранили спортинвентарь и переодевались любители покататься на коньках собирались переделать в стеклянный фуд-молл «Теплица-светлица»; обещали много спортивных площадок, беседок, террас, шезлонгов и даже вишневый сад.

Стоимость проекта превысила 277 миллионов рублей, кроме федерального гранта привлечь к финансированию решили городской и областной бюджеты.

Но всё сразу не заладилось: найти подрядчика удалось лишь с 3-го раза. С 1 мая текущего года работами занимается АО «Авиапромстрой», закончить объект подрядчики должны к ноябрю 2021 года. Его стоимость – более 277 миллионов рублей, кроме федерального гранта в финансировании участвуют городской и областной бюджеты. Наконец, в мае текущего года к работе приступило АО «Авиапромстрой», перед которым поставили задачу сдать объект к ноябрю.

Троичане отнеслись к грядущим переменам без восторга: «Проект ужасен – лужковщина и собянинщина в одном флаконе, – рассказали РИА «Новый День» горожане. – Версаль нервно писает всеми своими фонтанными струями в сторонке (куда этой «лавке древностей» соперничать с запланированным в томинском парке ансамбле «Кони в тумане».

Так должны выглядеть универсальный амфитеатр «Зеленый форум» и туманный конь. Фото официального сайта администрации Троицка www.troick.su.

В мае все прошловековое (включая деревья) в парке снесли – кроме ржавого и страшного Колеса обозрения и памятника Томину. Только если раньше, когда еще была клумба вокруг памятника, было не видно, что место выбрано неудачно и герой революции стоит криво, то теперь разве что совсем кривой обыватель не увидит изрядный градус наклона монумента. Новое строить не спешили. Превратили в карантинное время городскую зону отдыха в песочно-щебеночную пустошь. По осени начали шевелиться: входы сделали, дорожки обновили, теперь на входе пока еще не в парк, а все на тот же пустырь – огоньки. Радужные конструкции по углам парка местные уже обозвали «громоотводами», т.к. ни от дождя, ни от солнца они не защищают…»

Оживление подрядчика, по всей видимости, было связано с намеченным визитом в реконструируемый горсад губернатора Алексея Текслера. Глава региона приехал в Троицк в середине сентября: выслушал доклады чиновников и подрядчика, обратил внимание на отставание по срокам и удивился – что за парк без деревьев. Ему сообщили, что проект предусматривает высадку 400 1,5-метровых саженцев. Губернатор заявил, что они не приживутся. Мэр Троицка Александр Виноградов согласился и заверил: планы по озеленению срочно пересматриваются, саженцы будут не менее 3 метров и только тех пород, что точно приживутся.

Подрядчик пообещал сдать объект к началу ноября.

Но уже 10 октября в паблике троицкой газеты «Регион» появилось сообщение: «В администрации Троицка рассказывают о больших сомнениях, что подрядчик реконструкции парка имени Томина, АО «Авиапромстрой», выполнит обязательства в полном объеме и в срок.

«Говорят, у подрядчика начались финансовые проблемы. Вроде как решить их будет непросто, не исключено банкротство. Если так, то сдача обещанного людям парка опять задержится», – полагают собеседники».

Однако работы в горсаду продолжились, и в парке высадили деревья. Правда, на присланных в редакцию фотографиях, мы 3-метровых «новоселов» не обнаружили.

Фото предоставлено читателями РИА «Новый День»

Говорят, их высадили в другом месте: действительно, 3-метровые. Но 10 штук.

«Но рассказ, не об этом. А о том, что был в этом парке каток, – продолжают горожане. – Из бывшей административно-спортивной постройки собирались сделать «фуд-молл». Зачем он в депрессивном Троицке, где единственный приличный ресторан держится на плаву, потому что там ежедневно ужинает г-н мэр, его гости и редкие командированные – тайна за семью административными печатями. Ну, да ладно, захотелось имяреку осуществить это проект под малосовременным, но в духе скрепления скреп названием «Теплица-светлица» – бог в помощь.

Администрация продала здание «теплушки» за 3,2 миллиона рублей местному предпринимателю. Он полгода ничего не делал, а сейчас, «обсудив с администрацией невозможность реализации фуд-молла в заданные сроки и проектные параметры», выставляет здание на продажу – уже за 7,8 «лимончиков». Бинго! А жители города – в шоке.

Но вишенкой на торте «апофигея» троицких реноваций стал лозунг, что «осуществители» реконструкции горсада на днях выложили огромными буквами из неких хитрых материалов: «Все – в сад!» Что, как знает каждый читавший Джерома К. Джерома, означает в переводе с английского аристократического грубую форму пренебрежения мнением окружающих – вплоть до игнора».

Фото предоставлено читателями РИА «Новый День»

Троицк, Ольга Арсентьева

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