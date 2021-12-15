Экс-глава южноуральского села стал фигурантом еще одного уголовного дела

В Челябинской области бывший глава сельского поселения подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Саккуловского сельского поселения Сосновского района, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2015 году чиновник снабдил своих знакомых фиктивными выписками из похозяйственной книги о наличии у них прав пользования тремя земельными участками. В дальнейшем граждане, не имевшие прав на получение этих участков, незаконно зарегистрировали права собственности на них. Преступными действиями южноуралец причинил ущерб местному бюджету в сумме более 1,8 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Известно, что экс-чиновник уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные действия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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