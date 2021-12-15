Куляшов – всё. В Челябинске меняют вице-мэра по дорожному хозяйству и транспорту

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов ушел в отставку.

Как стало известно РИА «Новый День», с завтрашнего дня Куляшов в мэрии работать уже не будет. Официальная версия увольнения – по собственному желанию. Однако источники агентства в администрации отмечают, что в последние недели теперь уже бывший вице-мэр получил много серьезных претензий от главы города Натальи Котовой. Кроме того, на прошлой неделе губернатор Алексей Текслер распорядился сделать кадровые выводы после критики Комсомольского проспекта со стороны горожан.

Пока исполнять обязанности дорожному хозяйству и транспорту поручено заместителю главы города по строительству Владимиру Шамне.

Челябинск, Павел Зварзин

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