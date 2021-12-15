Мэрия Магнитогорска решила купить иномарку по цене втрое выше лимита

Чиновники администрации Магнитогорска собрались купить минивэн за 7,4 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Яблоко», минивэн стоимостью 7,4 миллиона рублей магнитогорские чиновники решили приобрести при дефиците городского бюджета на следующий год в 2 миллиарда рублей. Лидер южноуральских «яблочников» Ярослав Щербаков по данному факту обратился в антимонопольную службу.

В своей жалобе политик требует отменить закупку из-за превышения предельной стоимости автомобиля в 2,5 миллиона рублей, которую ранее сами же чиновники себе установили, а также избыточных технических характеристик, которые ограничивают выбор автомобиля конкретной маркой и моделью – Volkswagen Comfortline Long 2.0.

«При большом желании купить именно минивэн, на рынке существует достаточно большой выбор аналогичных предложений от других марок стоимостью в несколько раз дешевле и с большим количеством сидячих мест (требуется всего 6), чтобы эффективно использовать автомобиль, как маршрутку для чиновников. Непонятно видеть такое расточительство от чиновников, которые внесли проект бюджета города Магнитогорск на 2022 год с дефицитом практически в 2 миллиарда рублей, покрываемым за счет коммерческих кредитов. В такой ситуации, расходы надо оптимизировать, а не наращивать», – прокомментировал жалобу Щербаков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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