МегаФон внедряет новый формат оплаты в салонах связи

Клиенты розницы МегаФона смогут обойтись без процентов и кредитов.

МегаФон первым в России предложил клиентам розничных магазинов оплачивать товары частями без процентов и оформления кредитного договора. Пилотный проект действует в 10 регионах России. Если такой формат покупок будет пользоваться высоким спросом, в следующем году его запустят на Южном Урале.

Новый сервис позволяет покупать любые товары в салонах МегаФона стоимостью до 30 тысяч рублей, разделив оплату на четыре равные части. При покупке клиент вносит 25% от стоимости в розничном магазине. Далее раз в две недели необходимо оплачивать еще по 25% или погасить остаток досрочно единым платежом.

Новый формат оплаты не предусматривает комиссий и процентов, а также не требует заключения кредитного договора. В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями необходимо предоставить минимум информации: номер телефона, ФИО, дату рождения и фото. Процесс оформления услуги занимает около двух минут и предоставляется гражданам РФ и стран СНГ.

В МегаФоне отмечают, что альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар, имеет большие перспективы на рынке. По результатам первых дней пилота наиболее востребованными в рамках услуги стали смартфоны, беспроводные наушники и аксессуары.

Реализована услуга на базе финтех-платформы PayStep от компании ЦФТ. Она позволяет осуществлять продажи в формате BNPL («Buy now, pay later» / «Покупай сейчас, плати позже»). Это первое в РФ полнофункциональное решение для поддержки BNPL как в цифровых каналах, так и в салонах продаж.

Челябинск, Виктор Елисеев

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