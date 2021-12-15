Странная смерть: дочь 89-летней челябинки подозревают в проведении эвтаназии, та обвиняет больницу

63-летнюю гардеробщицу Челябинской областной больницы подозревают в убийстве своей 89-летней матери.

Челябинка умерла в своей квартире в Центральном районе Челябинска в конце сентября. Перед этим ее выписали из больницы.

Во время вскрытия, проведенного по настоянию участкового врача, в ее крови обнаружили сильнодействующий опиоидный анальгетик. По версии следствия, именно передозировка этим препаратом стала причиной смерти пожилой женщины. При этом следователи не исключают, что лекарство челябинке могла ввести ее дочь, чтобы избавить от страданий, которые та испытывала из-за болезни.

Подозреваемая женщина свою вину отрицает. По ее словам, никаких медикаментов она матери не давала. Как она рассказала следователям, мать ничем особенным не болела. В середине сентября она стала жаловаться на боли в желудке, ее кожа пожелтела. Проведенные анализы показали, что у пенсионерки в брюшную полость поступает желчь и отравляет весь организм (желчный пузырь у нее был удален ранее). Вызвали скорую и госпитализировали челябинку в ГКБ №1.

Далее показания ее дочери и свидетельства медиков разнятся. «Со слов тетки, она отдавала бабушку в плохом состоянии, бабушка говорила ей, что, кажется, скоро умрет. Но никаких повреждений, по словам тети, на ее теле не было, никаких препаратов дома ей не давали, а сама бабушка могла принимать лишь цитрамон, – цитирует Znak.com внука умершей старушки. – Дальше, опять же, как нам рассказала тетка, два дня бабушка была в больнице, потом со своего сотового телефона тетке позвонил ее лечащий врач и сказал, что у пациентки неоперабельная опухоль, которая перекрыла желчный канал, что они сделать ничего более не могут, и попросил забрать ее домой, так как все равно она скоро умрет. Тетка с мужем вызвали социальное такси и приехали за бабушкой. Когда забирали ее, у нее была перевязана рука. Врача не было, но медсестра сказала, что она поцарапалась о кровать, ранки обработали и перевязали. Привезли домой бабушку около полудня. Уже дома увидели, что на руке не просто повязка, а нечто похожее на гипс. Звонили снова лечащему врачу, но он сказал, что это не гипс, а фиксирующая повязка. К вечеру бабушка умерла. Тетя говорит, что дома не было лекарств, и она матери ничего не давала, но так ли это на самом деле, я знать не могу».

Но в больнице заявляют, что родственники забрали пенсионерку сами, подписав отказ от госпитализации. И такой документ, действительно, есть. Только дочь умершей уверяет, что просто не смотрела в бумаги, которые подписывала, когда забирала бабушку. «Больница также уверяет, что пациентка была в нормальном состоянии, никакие препараты ей якобы не давали, почему она умерла – не знают. С переломами и травмированной рукой тоже ничего непонятно», – рассказывает внук пенсионерки.

Сегодня дочь скончавшейся пенсионерки вызвали в Следственный комитет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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