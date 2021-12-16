16 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

16.12.2021, четверг
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09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114)
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09:30 Челябинск – Врачи Челябинской областной клинической больницы расскажут о редчайшем в медицине событии – рождении ребенка, выношенного матерью не в матке, а в брюшной полости (ЧОКБ, ул. Воровского,70)
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11:00 Челябинск – Фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114)
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12:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия многоотраслевой выставки «Транспорт большого города. Дороги. Логистика» (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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12:30 Челябинск – Брифинг министра дорожного хозяйства и транспорта области Алексея Нечаева и замминистра Александра Егорова по актуальным вопросам транспортной реформы в рамках выставки «Транспорт большого города. Дороги. Логистика» (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Задолженность предприятий сферы ЖКХ в Челябинской области за энергоресурсы: пути выхода из кризиса» (отель «Видгоф», пр. Ленина, 26А, конференц-зал «Консул»)
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14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по молодежной политике, культуре и спорту (ул. Кирова, 114)
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14:00 Челябинск – Открытая репетиция премьерного новогоднего спектакля «Снежинотки». В его основе – реальные детские истории известных в городе музыкантов и танцоров (детская филармония Южного Урала, ул. Ворошилова, 6)
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15:00 Челябинск – Праздничный концерт и награждение научно-педагогических работников и сотрудников «Признание ЮУрГУ» в рамках празднования 78-летия Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, второй этаж, актовый зал)
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15:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (ул. Кирова, 114)
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