Три человека погибли в огне в поселке под Челябинском

На ночном пожаре в пригороде Челябинска погибли три человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь на 16 декабря в поселке Старокамышинск, расположенном на территории Копейска.

По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило около 2:00, Возгорание произошло на первом этаже многоквартирного дома по улице Коммунистической.

Прибывшие пожарные эвакуировали восемь человек: по трехколенной лестнице с третьего этажа спустили двоих, еще шестерых, включая двух детей, вывели по лестнице, используя спасательные комплекты. В тушении пожара от МЧС были задействованы 28 человек и 7 единиц техники.

В результате возгорания три человека погибли, еще один копейчанин пострадал.

Причина пожара устанавливается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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