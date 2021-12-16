У Челябинской области появились проблемы с продовольственной безопасностью

Производство продовольствия на Южном Урале оказалось в жестоком кризисе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в 2021 году в регионе ощутимо сократилось производство продовольственной продукции.

Так, производство мяса и субпродуктов домашней птицы в январе – сентябре текущего года снизилось в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 12,5%. М️яса крупного рогатого скота, свинины, баранины и других за девять месяцев уходящего года произвели на 11,1% меньше. Производство хлебобулочных изделий сократилось на 3,9%, молока – на 2,8%.

С другой стороны, традиционные для Южного Урала сектора производства промышленной продукции показали уверенный рост.

Наибольший рост объемов демонстрируют производства: труб стальных для нефте- и газопроводов (+50,6%), грузового автотранспорта (+44,3%), нелигированной стали (+16,8%) и готового проката (+16,7%).

Таким образом, Челябинская область остается промышленным регионом. А вот с продовольственной безопасностью у Южного Урала могут начаться серьезные проблемы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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