В Челябинской области чиновники заплатили 26 млн рублей за невыполненную работу

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Нагайбакского района

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, выявлены факты халатности при газификации села Фершампенуаз.

Установлено, что между администрацией и ООО «УралСтройГрупп» заключен муниципальный контракт на 6-ую очередь газификации Фершампенуаза стоимостью 26 млн рублей.

Договор предусматривал приемку завершенного объекта и передачу исполнительно-технической документации, однако чиновники оплатили стоимость строительно-монтажных работ, не подписав акт приемки объекта газораспределительной системы; необходимая документация до сих пор не оформлена и заказчику не передана, что не позволяет ввести объект в эксплуатацию.

Чиновники объясняют свои действия срочной необходимостью освоить выделенные средства до конца финансового года – в противном случае район остался бы без этих денег.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ по факту халатности.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»