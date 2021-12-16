В Челябинской области чиновники заплатили 26 млн рублей за невыполненную работу

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Нагайбакского района
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, выявлены факты халатности при газификации села Фершампенуаз.
Установлено, что между администрацией и ООО «УралСтройГрупп» заключен муниципальный контракт на 6-ую очередь газификации Фершампенуаза стоимостью 26 млн рублей.
Договор предусматривал приемку завершенного объекта и передачу исполнительно-технической документации, однако чиновники оплатили стоимость строительно-монтажных работ, не подписав акт приемки объекта газораспределительной системы; необходимая документация до сих пор не оформлена и заказчику не передана, что не позволяет ввести объект в эксплуатацию.
Чиновники объясняют свои действия срочной необходимостью освоить выделенные средства до конца финансового года – в противном случае район остался бы без этих денег.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ по факту халатности.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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