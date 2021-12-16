Замгубернатора Челябинской области и еще три чиновника покинули правительство

Четыре чиновника перешли из правительства Челябинской области в региональный избирком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об отставке своего заместителя Евгения Голицына. Увольнение чиновника связано с тем, что он возглавил избирательную комиссию региона.

Кроме того, правительство Южного Урала покинули первый заместитель начальника управления общественных связей Наталья Гавриш (она назначена секретарем избиркома), замначальника управления молодежной политики Оксана Ергунова и начальник управления внутренней политики Виталий Шиков. Последние вошли в избирательную комиссию региона, где будут работать на постоянной основе. Интересно, что Виталий Шиков также претендовал на пост главы облизбиркома.

Также назначен врио начальника управления внутренней политики. Ведомство возглавил Евгений Горяев, бывший до этого замначальника управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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