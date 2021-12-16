В Челябинской области появилась первая быстрая первая на М5-«Урал» скоростная заправка для электромобилей

На трассе между Челябинском и Екатеринбургом открыта первая на М5-«Урал» быстрая зарядная станция для электромобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, компания «ЭлектроКарс Рус» при участии «Россети Урал», правительства Челябинской области и группы компаний НИКС установила первую высокоскоростную ЗЭС на федеральной трассе М5 «Урал». Зарядная станция установлена между 128 и 129 километром дороги на территории комплекса «Автоланч».

В планы «ЭлектроКарс Рус» входит создание зарядной сети между крупнейшими городами Урала. Связанными окажутся такие города, как Пермь, Екатеринбург, Курган, Тюмень, Челябинск, Магнитогорск и Уфа. При этом между городами будут установлены не рядовые зарядные устройства, а высокоскоростные ЗЭС, не имеющие аналогов в России.

Директор по цифровой трансформации компании «Россети Урал» Андрей Шульгин отметил: «Содействие по развитию зарядной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений нашей работы. «Россети Урал» заинтересована в увеличении количества быстрозарядных станций, так как развитие инфраструктуры оказывает позитивное влияние на популяризацию экологически чистого автотранспорта. Мы готовы в кратчайшие сроки осуществлять подключения данных объектов. В реализации этого проекта электросетевая компания поучаствовала именно с точки зрения обеспечения электрической энергии новой ЭЗС. Стоит подчеркнуть, что «Россети Урал» активно развивает и свою сеть. Энергетики установят до 2025 года согласно стратегии 42 электрозарядные станции в трех регионах своего присутствия. Сейчас в контуре электросетевой компании уже функционирует более двух десятков ЭЗС».

Генеральный директор «ЭлектроКарс Рус» Рудько Дмитрий подчеркнул: «Сейчас перемещение между городами Урала на электромобиле осложнено в связи с нехваткой зарядных станций. В рамках проекта «ЭлектроКарс Рус» мы решаем эту проблему. В скором времени мы сделаем дальние поездки на электромобиле доступными и комфортными».

В 2022 году «ЭлектроКарс Рус» установит еще 14 высокоскоростных ЭЗС на автомагистралях и более 100 зарядных станций средней мощности внутри городской инфраструктуры. Благодаря этому проекту будет окончательно решен вопрос междугородного перемещения на электромобиле по территории Урала.

В настоящее время в Челябинске действует 15 станций для подзарядки электромобилей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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