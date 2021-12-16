В Курчатовском районе Челябинска вернутся к проекту решения о наказании депутатов

В Курчатовском райсовете Челябинска вновь обсудят вопрос о дисциплинарных наказаниях для проштрафившихся депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Курчатовского района Челябинска снова обсудят расширенный порядок применения к депутатам дисциплинарного взыскания за несоблюдение антикоррупционного законодательства.

К вопросу вернутся после того, как получат заключения от городской думы и прокуратуры.

Напомним, 8 декабря депутаты отказались принимать поправки в решение о наказании парламентариев за несоблюдение антикоррупционного законодательства.

Согласно проекту решения, в зависимости от тяжести проступка, особенностей личности провинившегося и ряда других условий, для парламентария могли быть применены три варианта: принятие мер по исключению подобных случаев в дальнейшем, побуждение к публичным извинениям или лишение мандата. Ряд экспертов отмечал, что появление документа – попытка избежать наказания для депутата Ильи Мительмана, указавшего в декларации не все свои доходы. Хотя сам он причастность к проекту отвергает.

Однако в итоге документ депутаты отправили на доработку. В совете такое решение объяснили тем, что документ был внесен на рассмотрение менее чем за сутки. В результате по нему не было ни заключения прокуратуры, ни заключения Челябинской городской Думы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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