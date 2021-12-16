В Челябинске «Единая Россия» установила «столб хвастовства»

Челябинские единороссы приписали себе работы, проведенные на бюджетные деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцев возмутило оформление рекламной конструкции на транспортном кольце улицы Блюхера. Его фото облетело социальные сети.

Конструкцию использовали представители партии «Единая Россия», увешав символикой партии, а также информацией о количестве дворов и скверов, благоустроенных в Советском районе в 2017-2021 годах.

Реклама портит лицо города, уверены челябинцы. «У нас у чиновников вкус только к дорогим авто проявляется? На все остальное уже не хватает чувства прекрасного. Да что уж прекрасного, адекватного бы», – возмущается одна из горожанок, заявляя, что для установки конструкции вырубили несколько деревьев.

К тому же, «партия власти» искажает факты, отмечают южноуральцы. «Единороссы опять врут, приписывая себе федеральный проект, оплачено все из наших налогов», – утверждает урбанист Лев Владов.

Впрочем, в администрации Советского района заверяют: металлическая конструкция была установлена на кольце уже давно, и никаких рубок ради нее в последнее время не было. Что касается откровенного хвастовства единороссов, чиновники оправдывают и его.

В данном случае в дело пускают обкатанную на конференциях и съездах ЕР схему, заявляя, что национальный проект «Городская среда», в рамках которого на средства федерального бюджета благоустраиваются дворы и скверы, был инициирован «партией власти». Это не совсем так.

Инициатором разработки федерального проекта стал президент России Владимир Путин. И лишь после этого собственный партийный проект под похожим названием создала «Единая Россия». Причем первое время они существовали параллельно. Но очень быстро партийный проект слился с федеральным.

Причем, согласно требованиям проекта, инициаторами благоустройства дворов и общественных пространств выступают жители. И даже частично оплачивают обустройство дворов. А вот единороссы не финансируют благоустроительные работы, проводимые в рамках федерального проекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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