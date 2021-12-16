За три десятка срубленных берез южноуралец получил условный срок

В Увельском районе вынесен приговор о незаконной рубке лесных насаждений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Увельский районный суд признал жителя Еманжелинского района виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.

В суде установлено, что в период с августа по октябрь 2021 года мужчина, не имея разрешения на заготовку сырорастущей древесины, срубил 33 березы, не подлежащие рубке, на территории Увельского участкового лесничества. Ущерб лесному фонду превысил 300 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние, активное способствованию раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, отсутствие судимостей, положительные характеристики, а также полное возмещение ущерба.

В итоге еманжелинца приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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