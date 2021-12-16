На Южном Урале почернело легендарное озеро Увильды

В Челябинской области рыбаки заявили о странных «осадках» на озере Увильды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странные «осадки» на поверхности озера Увильды, признанного памятником природы, заметил один из рыбаков. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Южноуралец рассказал, что обратил внимание на странности, собираясь домой: новенькая палатка оказалась практически черной, а лед водоема весь был покрыт сероватым веществом. Когда же мужчина провел рукой в перчатке по льду, она стала черной.

Оказалось, что и другие рыбаки замечали серо-черную пыль на поверхности Увильдов. Они уверены, что «осадки» связаны с загрязнением атмосферного воздуха.

В минэкологии региона грешат на неблагоприятные метеоусловия и отопительный период. «Сейчас на территории региона наблюдаются погодные условия ,связанные с малым выпадением природных осадков в виде снега. Загрязнение в первую очередь связанно с разносом пыли с близлежащих дорог. Точно такую же ситуацию можно увидеть сейчас вдоль любой дороги. Помимо этого, влияние оказывают котельные и другие системы отопления, которые используют дрова и уголь, – заявили в ведомстве. – Превышений предельно допустимых концентрации нет. Также не выявлено влияние иных факторов».

Однако южноуральцы не слишком верят объяснениям чиновников. «Карабаш и Кыштым рядом», – напоминают они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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