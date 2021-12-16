Челябинцев не пустили на обсуждение районного бюджета

В Калининском районе не прекращаются политические скандалы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Калининский район Челябинска продолжает генерировать скандальную повестку. Очередным центром противоречий стали общественные слушания по районному бюджету.

После их проведения один из депутатов от оппозиции потребовал вмешательства прокуратуры и признания их незаконными.

Дело в том, что на обсуждение бюджета не смогли попасть все желающие: несколько человек не пустили в зал, где проходило обсуждение. К тому же принять участие в обсуждении смогли не все желающие, так как оказалось, что о выступлениях необходимо было предупреждать заранее. Это, считает оппозиция, противоречит ранее действовавшему регламенту.

Впрочем, противная сторона настаивает, что ни о каком изменении регламента речи не идет. Дело лишь в процедуре публичных слушаний, требующей согласование выступления.

Что касается «недоразумения» с запретом горожанам пройти в зал обсуждений, в этом случае ссылаются на санитарные требования: не всем желающим хватило места, и им предложили пройти в другое помещение. Но они так же принимали участие в голосовании, заверяют организаторы слушаний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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