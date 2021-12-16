Активистку из Миасса, штурмовавшую заксобрание, задержали в Челябинске

В Челябинске задержали политическую активистку их Миасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественницу и Миасса Валентину Комкову задержали сегодня, 16 декабря. Об этом сообщил юрист Василий Московец.

«Задержана и доставляется сейчас в суд миасская «яблочница» Валентина Комкова, рассказал он. – Статья 6.1.1 КоАП: «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов».

Напомним, 25 ноября Валентина Комкова приняла участие в попытке прорваться на обсуждение введения QR-кодов в общественных местах. Во время прорыва завязалась потасовка.

Сегодня после визита в полицию активистку отвезли к мировому судье, но он отложил рассмотрение административных протоколов до 20 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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