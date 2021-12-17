17 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

17.12.2021, пятница
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09:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по регламенту и депутатской этике (ул. Кирова, 114)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция с организаторами гастрономического фестиваля «Счастье быть», который пройдет с 1 по 7 января в Челябинской области (Агентство международного сотрудничества Челябинской области, ул. Свободы, 93, второй этаж над магазином «Магнит»)
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11:00 Челябинск – Фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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12:00 Челябинск – Первая «Необыкновенная елка» для детей с ОВЗ. Гостей будут ждать уличные гуляния с Дедом Морозом, сказочными персонажами и выдачей сладких подарков. Елки также пройдут в 13:00, 14:00 и 15:00 (площадь около ледовой арены «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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13:30 Челябинск – Репетиция мультимедийного Steinway-концерта с участием пианистки Екатерины Мечетиной – заслуженной артистки РФ, солистки Московской государственной филармонии, лауреата премии Президента РФ. СМИ смогут увидеть фрагмент репетиции, после чего Екатерина ответит на вопросы. Концерт состоится 18 декабря в рамках Международного фестиваля классической музыки «Кармен: музыкальные шедевры русской классики» в Челябинском театре оперы и балета имени М.И. Глинки (пл. Ярославского, 1)
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