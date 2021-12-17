17 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Первая «Необыкновенная елка» для детей с ОВЗ. Гостей будут ждать уличные гуляния с Дедом Морозом, сказочными персонажами и выдачей сладких подарков. Елки также пройдут в 13:00, 14:00 и 15:00 (площадь около ледовой арены «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)