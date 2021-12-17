В Челябинской области огласили приговор заключенному, сбежавшему из колонии

Каслинский городской суд вынес приговор осужденному, сбежавшему из колонии-поселения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал мужчину, отбывавшего наказание в колонии-поселении, виновным в совершении побега.

В колонию-поселение заключенного поместили в апреле 2021 года за серию краж. В ночь на 27 июня сорвал навесной замок, установленный на дверях запасного выхода из исправительного учреждения, и покинул территорию колонии.

В тот же день его задержали на трассе «Чебаркуль-Магнитогорск» в автомобиле такси.

Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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