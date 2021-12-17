С понедельника вводится запрет на въезд большегрузов в Челябинск

Водителям напомнили о введении ограничений на въезд фур в Челябинск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, традиционно в преддверии новогодних праздников на улицах областного центра многократно увеличивается количество транспортных средств. Это связанно с подготовкой южноуральцев к празднованию Нового года и покупкой подарков, что в свою очередь обуславливает притяжение большого количества автомобилей, прибывающих из близлежащих районов области, к крупным торговым центрам столицы Южного Урала.

«В условиях возросшего дорожного трафика передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники представляет собой определенную опасность и в свою очередь может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий», – отметили в силовом ведомстве.

С целью предотвращения аварийности с участием большегрузного автотранспорта и автомобилей габаритной спецтехники грузоподъемностью свыше 10 тонн с 20 по 31 декабря планируется введение ограничения его передвижения по улицам Челябинска в дневное время с 08:00 до 19:00.

В это время сотрудники Госавтоинспекции будут ограничивать въезд фур на территорию города, кроме того, большегрузам запретят движение по городским магистралям.

«Владельцам автотранспортных предприятий, торговых и строительных организаций необходимо пересмотреть логистические схемы и маршруты, чтобы подъезд к объектам осуществлялся по кратчайшим путям, исключался транзит транспорта. Передвижение по городским улицам, погрузка и разгрузка будут разрешены с 19:00 до 08:00», – предупредили представители ГУ МВД по Челябинской области.

Для предотвращения заторов в предпраздничные дни на челябинские дороги будут выведены дополнительные экипажи ГИБДД, в том числе с привлечением сил областного полка ДПС. На наиболее сложных перекрестках в часы пиковых нагрузок регулирование движения будет осуществляться инспекторами ДПС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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