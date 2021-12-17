В Челябинске такси вылетело на островок безопасности и снесло дорожные знаки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня около 5 часов утра на одном из самых оживленных перекрестков города – Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как машина с надписью «Яндекс.Такси» не просто не вписывается в поворот, а вылетает на островок безопасности со встречной полосы, подминая под себя один дорожный знак и врезаясь в другой.

По данным ГИБДД, пострадавших нет.

Отметим, что и автомобилисты, и пешеходы неоднократно высказывали претензии к реконструированному Комсомольскому проспекту вообще и к островкам безопасности в частности. В региональном министерстве дорожного хозяйства уже заявили, что комитету дорожного хозяйства придется переделывать проспект.

Челябинск, Павел Зварзин

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