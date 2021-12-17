российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 декабря 2021, 10:33 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

В Челябинске такси вылетело на островок безопасности

В Челябинске такси вылетело на островок безопасности и снесло дорожные знаки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня около 5 часов утра на одном из самых оживленных перекрестков города – Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как машина с надписью «Яндекс.Такси» не просто не вписывается в поворот, а вылетает на островок безопасности со встречной полосы, подминая под себя один дорожный знак и врезаясь в другой.

По данным ГИБДД, пострадавших нет.

Отметим, что и автомобилисты, и пешеходы неоднократно высказывали претензии к реконструированному Комсомольскому проспекту вообще и к островкам безопасности в частности. В региональном министерстве дорожного хозяйства уже заявили, что комитету дорожного хозяйства придется переделывать проспект.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Транспорт,