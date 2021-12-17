Жительница Магнитогорска купила знакомой телевизор, боясь публикации своих интимных фото

Жительница Магнитогорска ответит в суде за вымогательство под угрозой публикации интимных фото.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы, обвиняемой в вымогательстве.

По версии следствия в мае 2021 года женщина потребовала у знакомой деньги и телевизор, угрожая в противном случае опубликовать фотографии интимного характера, которые оказались в ее распоряжении.

Опасаясь распространения порочащих ее сведений, магниготорчанка перевела на предоставленный счет 8 тысяч рублей, а спустя три дня приобрела в кредит телевизор стоимостью почти 34 тысячи рублей, который передала шантажистке.

Уголовное дело направленно в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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