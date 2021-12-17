Группировку мигрантов, торговавших героином, накрыли в Челябинской области

В Челябинской области ликвидировали крупный канал сбыта героина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре МВД России, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил об изъятии сотрудниками ГУНК МВД совместно с коллегами из Челябинской области наркотиков в особо крупном размере.

«В Челябинской области задержаны члены этнической преступной группы. Ими был организован канал сбыта героина в особо крупном размере. Его реализация осуществлялась на территории Центрального и Уральского федеральных округов. В общей сложности изъято почти 150 килограммов героина», – отметил глава ведомства.

По предварительным данным, злоумышленники распространяли запрещенные вещества бесконтактным способом посредством тайников-закладок.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Челябинске задержали двоих уроженцев государства ближнего зарубежья, у которых изъяли более 300 граммов героина. По имеющейся информации, они выполняли роли так называемых кладовщиков и забирали крупные партии товара из тайников в лесных массивах пригорода для последующего сбыта через сеть закладчиков.

В ходе дальнейшей работы в Самарской области при перевозке наркотических веществ в Челябинск сотрудники полиции задержали предполагаемого межрегионального курьера. В обшивке салона автомобиля, на котором он передвигался, обнаружено около 10 килограммов героина.

По месту жительства мужчины – в частном доме, расположенном в Раменском городском округе Московской области, – проведены обыски с применением служебной собаки. Полицейские нашли тайники, оборудованные в подвале и в потолке, из которых изъят героин общей массой более 141 килограмма. В этом же доме задержан еще один предполагаемый участник группы.

Следователем Следственного управления УМВД России по Челябинску возбуждены уголовные дела. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление возможных соучастников противоправной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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