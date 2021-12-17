Крупный перекресток в Челябинске перекроют на неделю

Перекресток улиц Первой Пятилетки и Артиллерийская в Челябинске временно закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по замене путей с 22 часов сегодня, 17 декабря, до 6 часов 24 декабря будет закрыт трамвайный переезд.

Движение будет осуществляться по Первой Пятилетки только в прямом направлении, по улице Артиллерийской – только поворот направо, движение прямо и налево – закрыто. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Работы ведет ООО «Урал-Сервис-Групп» в рамках контракта с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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