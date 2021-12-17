Крупный перекресток в Челябинске перекроют на неделю

Перекресток улиц Первой Пятилетки и Артиллерийская в Челябинске временно закроют.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по замене путей с 22 часов сегодня, 17 декабря, до 6 часов 24 декабря будет закрыт трамвайный переезд.
Движение будет осуществляться по Первой Пятилетки только в прямом направлении, по улице Артиллерийской – только поворот направо, движение прямо и налево – закрыто. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Работы ведет ООО «Урал-Сервис-Групп» в рамках контракта с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Челябинск, Виктор Елисеев
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