Участкового полиции Челябинска, объявившую голодовку, уволили

Челябинскую женщину-участкового уволили из полиции после акций протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в четверг, 16 декабря, участковый полиции Яна Кириллова получила расчет. Формально женщину уволили за грубые нарушения трудовой дисциплины. Однако она уверена: причина репрессий со стороны руководства – ее борьба за право на жилье действующих сотрудников полиции и пенсионеров МВД.

Напомним, Яна Кириллова была одним из членов инициативной группы полицейских, пожаловавшихся на попытки мэрии Челябинска выселить их из служебного жилья. Тогда и стало известной о странной ситуации, сложившейся вокруг дома сотрудников МВД, заселенного 13 лет назад.

Когда выселяемые полицейские заявили о об этом, руководство городского УМВД начало давление на них. Силовикам запретили обращаться к депутатам, записывать видеообращения в форменной одежде. В отношении Яны Кирилловой провели служебную проверку, по итогам которой привлекли к дисциплинарной ответственности.

16 ноября женщина объявила голодовку. Позднее к ней присоединилась ее мать-пенсионерка. После того, как Кириллова объявила голодовку, руководство УМВД по Челябинску начало в отношении нее вторую служебную проверку и отстранило от работы.

Голодовка челябинки продолжалась 21 день, за это время она потеряла почти 30 килограммов.

Через месяц после начала голодовки Кириллову уволили за грубые нарушения трудовой дисциплины. По словам женщины, она попросила дать ей два выходных дня после многочисленных переработок. Однако в последний момент начальство отказалось подписывать ее рапорт. Тогда она зарегистрировала рапорт о служебном споре и уведомила руководство о том, что берет два отгула из скопившихся у нее десяти.

Эти действия сочли прогулом, и Кириллову уволили. Челябинка намерена обжаловать это решение руководства в суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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