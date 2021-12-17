После штурма челябинского Заксобрания депутаты задумались об этике

В южноуральском парламенте через 27 лет работы решили научиться общаться с гражданами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Законодательном собрании Челябинской области решили разработать внутренний регламент по предотвращению конфликтов с гражданами и кодекс этики депутатов. Это стало результатом обсуждения конфликта на проходной южноуральского парламента 25 ноября.

Напомним, в этот день депутаты приняли решение поддержать федеральный законопроект о QR-кодах. Тогда к зданию Заксобрания пришли противники сегрегации и попытались пройти на заседание, чтобы изложить свою позицию. Однако на проходной их встретили сотрудники службы охраны, заблокировавшие вход.

Для общения с пришедшими выходили несколько депутатов. Закончилось же все попыткой южноуральцев прорваться на заседание. Завязалась потасовка, в результате которой несколько южноуральцев и сотрудники охраны незначительно пострадали.

В скором времени заместитель начальника управления делами законодательного собрания Александр Кукис направил руководству парламента обращение, в котором заявил о некой связи между выступлением перед пришедшими депутата Ольги Мухометьяровой и последовавшей попыткой штурма. Причем, помимо Мухометьяровой, с южноуральцами общались еще несколько парламентариев и даже сам г-н Кукис.

Это обращение и рассмотрели сегодня депутаты на комитете по регламенту и депутатской этике. В итоге связи между событиями парламентарии не нашли. Хотя и решили высказать Ольге Мухометьяровой, довольно часто выступающей с критикой руководства и позиций своих коллег, все наболевшее за несколько созывов. Ну, а на будущее решили подстраховаться.

Управлению делами посоветовали работать с гражданами по-другому, а для конкретизации новых подходов разработать внутренний регламент. Ольге Мухометьяровой рекомендовали быть более корректной в своих высказываниях. А еще немного подумав, решили эту рекомендацию распространить на всех парламентариев.

Даже заговорили о необходимости принятия некоего кодекса депутатской этики. Правда, за 27 лет существования Заксобрания пресловутый кодекс всплывает в обсуждениях далеко не первый раз, но пока ни разу не появился.

Челябинск, Виктор Елисеев

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