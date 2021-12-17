Челябинцев попросили не ездить по одной из основных городских магистралей

Проспект Победы в Челябинске встал из-за «оптимизации».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утро пятницы, 17 декабря, началось для автомобилистов северо-западной части Челябинска многокилометровыми заторами. Оказалось, руку к этому приложили мэрия и ее подрядчики. Но оповестить об этом решили постфактум.

В мэрии перед автомобилистами извинились за утренние пробки, попытались оправдаться и... попросили скорректировать маршруты. «В настоящее время в рамках контракта по оптимизации организации дорожного движения и светофорного регулирования с обеспечением приоритетного проезда трамваев на основе использования индуктивных петлевых детекторов транспорта по проспекту Победы ведутся работы по настройке светофорных объектов, в связи с чем на проспекте и смежных магистралях образовались транспортные заторы», – прокомментировали в мэрии.

Дело в том, что в четверг, 16 декабря, на проспекте Победы были установлены дополнительные левоповоротные секции светофоров – на перекрестках Победы с Чайковского и Молодогвардейцев. Еще на пяти перекрестках установили специальные кнопки для переключения светофоров.

«Настоящий дурдом!!! Это издевательство над людьми!!! – возмущаются горожане. – Сегодня днем не в час пик, стоял на Молодогвардейцев 25 минут, чтобы пересечь Проспект Победы в сторону Комсомольского. По городу становится невозможно ездить. Работаю на машине, приходится проходить настоящие квесты, чтобы из точки А попасть в точку Б. Пятилетку – разгромили, Комсу – испохабили, Цвиллинга – разгромили».

Уже откровенно издевательские комментарии отпускают челябинцы и по поводу попыток городских властей выглядеть максимально продвинуто. «То есть они в реальном времени проводят эксперименты на транспорте? – спрашивают горожане. – И это в 2021 году? Лет сорок как уже это все моделируется на компьютерах, а потом просто внедряется уже готовое рабочее решение».

«А, что, регулировщиков нельзя было поставить на время настройки светофоров? – интересуются горожане. – Почему все так нелепо?»

При этом извинения мэрии уже никого особенно не впечатляют. «Какая необходимость пакостить и извиняться? – недоумевают в комментариях. – Почему это надо делать в рабочие дни? Сейчас и так в городе уже предновогодний ажиотаж».

Между тем, девятибалльные пробки сковали областной центр и в вечерний час пик. Движение автомобилей практически полностью встало на проспекте Ленина, начиная от проходной ЧТЗ и до Южно-Уральского госуниверситета. Крупные заторы зарегистрированы на северо-западе и на въезде в Ленинский район.

Челябинцы уже иронизируют над спешным увольнением «по собственному желанию» вице-мэра по дорожному хозяйству. «Ну, вот. Куляшов уволился. А на следующий день выяснилось, что не в нем дело-то было», – пишут южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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