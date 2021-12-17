В Магнитогорске компания продолжает строить дома, которые мэрия считает «самостроями»

В мэрии Магнитогорска просит горожан не покупать квартиры в домах, которые могут снести.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в строительная компания «Новый формат» возобновила строительство пяти многоэтажек, которые мэрия Магнитогорска признала незаконными. Власти обратились к жителям с предупреждением о нежелательности покупки квартир в новостройках.

Скандал вспыхнул в 2019 году. Застройщик взял в аренду земельные участок под строительство торгового центра, но строить там начали многоквартирные дома. К тому моменту, как пишет, «Вестов.Инфо», как мэрия заявила о незаконности действий строителей, квартиры в новостройках уже начали продавать.

В октябре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области вынес удовлетворил иск мэрии Магнитогорска, обязав застройщика в месячный срок снести «самовольные постройки». В качестве обеспечительной меры на продажу квартир был наложен запрет.

Строители вердикт обжаловали, и в марте 2021 года их ходатайство о приостановлении решения суда удовлетворили. Недавно строительные работы на объектах возобновились.

Теперь в местных СМИ и социальных сетях чиновники просят жителей воздержаться от покупки квартир, так как в скором времени дома могут снести. «Администрация города настоятельно рекомендует не заключать каких-либо сделок, предметом которых являются помещения, расположенные в многоквартирных домах на Суворова, 112, до разрешения судом дела по существу», – говорится в распространяемых там сообщении мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»