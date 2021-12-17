Депутата заксобрания Челябинской области, обвиняемого в даче взятки, выпустили из-под ареста

Экс-руководителя одного из крупных подрядчиков мэрии Челябинска выпустили из-под ареста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 17 декабря, Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении Армана Аракеляна.

Напомним, парламентария задержали в марте нынешнего года. По версии следствия, в 2019 году пятеро бизнесменов, включая Аракеляна, дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.

Сначала депутата поместили в СИЗО, но в конце марта заменили меру пресечения на домашний арест. Защита депутата несколько раз пыталась обжаловать решения об аресте, но безуспешно.

Лишь после того, как свою позицию изменил представитель СКР, суд решил освободить депутата из-под ареста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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