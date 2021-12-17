Луна и момидзи: у челябинцев появился шанс приобщиться к культуре Японии

В Челябинском государственном историческом музее Южного Урала открылась экспозиция «Страна восходящего солнца», посвященная истории и культуре Японии.

На церемонии открытия присутствовал министр, заведующий информационным отделом посольства Японии в России Икэгами Масаки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая часть проекта – фотовыставка «Японо-Российские отношения. История в фотографиях», подготовленная министерством иностранных дел Японии. В экспозиции представлено около 80 редких фотографий и документов, рассказывающих об эволюции взаимоотношений двух стран с конца XIX до начала XXI века.

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Вторая часть – произведения традиционных видов японского искусства (куклы, оригами, одежда, керамика), предоставленные обществом «Россия – Япония». Эту экспозицию назвали «Луна и момидзи». Словом момидзи жители Страны восходящего солнца называют любование осенней сменой окраса листвы. Эта традиция не менее важна, чем созерцание цветущей сакуры весной.

На выставке можно увидеть работы мастеров из самой Японии, а также из Челябинска, Екатеринбурга и Кургана.

В рамках экспозиции можно принять участие в мастер-классах по изготовлению тэмари, каллиграфии, по традиционной японской живописи суми-э, по созданию тряпичной куклы, а также познакомиться с японскими легендами и традициями.

Гэта – традиционная деревянная обувь. Первоначально ее носили крестьяне и ремесленники – в таких сандалиях было удобно передвигаться по городской грязи и рисовым полям, а также монахи – чтобы поддерживать чистоту в храмах. Постепенно гэта стали популярны у аристократии и представителей других классов японского общества. Высота платформы определялась статусом. Например, гейши носили гэты на 30-сантиметровых подпорках.

Ходить в такой обуви – целая наука: при шаге нужно как бы скользить вперед, не опираясь на пятки, а перенося вес на плюсну. Пальцы при этом должны быт подогнуты, а пятка немного свисает сзади. Такая семенящая манера ходьбы вызывает у европейцев улыбку, однако японцам она представляется ритмичной, грациозной и соблазнительной.

Кстати, некоторые японцы старшего поколения до сих пор надевают гэта в сильный дождь. Эта обувь является и неотъемлемым элементом костюма современной гейши. Представительницы этой профессии советуют всем, кто хочет научиться носить гэта, вообразить себя «волной, набегающей на песчаный берег».

Тэмари – искусство вышивки на шарах. Изначально мяч изготавливался из кожи и предназначался для игры, напоминающей футбол, потом тэмари стали использовать жонглеры, которые с помощью красивых узоров старались сделать их привлекательными для зрителей. Позднее техникой тэмари стали увлекаться знатные дамы, и вышитые шары превратились в дорогие сувениры, которые дарят в качестве пожелания счастья и удачи.

Платки фуросики – искусно украшенные куски ткани использовались как упаковка для подарков и сумки-переноски. Позже к этим двум функциям добавилась еще одна – декорировать все, что хочется – от посуды до обуви.

Легенда о лунном зайце: он живет на луне и готовит эликсир бессмертия. Попробовать этот волшебный напиток можно только в Праздник любования луной – эликсир выпадает в виде росы в определенный час в определенных местах.

Выставки будет работать до 17 января. С расписанием мастер-классов можно познакомиться на сайте государственного исторического музея Южного Урала.

Челябинск, Светлана Намская, фото Евгений Полак

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