Аэропорт Челябинска закрыли из-за непогоды

В Челябинске временно закрыли аэропорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром воскресенья, 19 декабря, аэропорт «Челябинск» приостановил работы: прием и вылет рейсов приостановлен до 11:00.

В ночь на воскресенье в областном центре начался снегопад. В настоящее время взлетно-посадочные полосы очищают от выпавшего снега.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков сегодня в регионе ожидается сильный снегопад, метели и гололедица.

Челябинск, Виктор Елисеев

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