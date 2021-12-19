Аэропорт Челябинска закрыли из-за непогоды

В Челябинске временно закрыли аэропорт.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром воскресенья, 19 декабря, аэропорт «Челябинск» приостановил работы: прием и вылет рейсов приостановлен до 11:00.
В ночь на воскресенье в областном центре начался снегопад. В настоящее время взлетно-посадочные полосы очищают от выпавшего снега.
Напомним, согласно прогнозу синоптиков сегодня в регионе ожидается сильный снегопад, метели и гололедица.
Челябинск, Виктор Елисеев
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